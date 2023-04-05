Бывший защитник Динамо начал поединок со скамейки запасных. Илья Забарный появился на футбольном поле лишь на 85-й минуте, заменив в составе Борнмута Маркоса Сенеши.

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Забарный был в эпицентре событий во время второго гола Брайтона. На первой компенсированной до матча минуте Хулио Энсисо стал адресатом острой передачи, мастерски обыграл украинца, пытавшегося отобрать мяч в подкате, и поиздевался над голкипером хозяев.

К сожалению, в этом эпизоде Илье не удалось сыграть надежно.

О'Нил: Он сделал много тяжелой работы

Поединок закончился победой Брайтона, которым руководит бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, 0:2. Поражение своей команды прокомментировал главный наставник "вишен" Гэри О'Нил. Специалист оценил краткий дебют украинского защитника.

О'Нил поддержал Забарного, впервые сыгравшего в официальном поединке в 2023 году.

Он проделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь для него, потому что он провел последний матч еще в декабре. Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока. Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч,

– сказал тренер "вишен"

Напомним, что последний раз Забарный играл еще 30 ноября, когда еще выступал за Динамо. В этой игре киевляне разгромили харьковский Металлист 3:0. Илья провел весь поединок. После чего 31 января 2023 подписал контракт с английским Борнмутом, за который из-за травмы дебютировал только 4 апреля.

Контракт украинского защитника с клубом АПЛ рассчитан до конца июня 2028 года. Нынешняя команда Забарного близка к вылету в Чемпионшип. Борнмут после 29 туров идет на 18 месте среди 20 клубов АПЛ, имея в своем активе 27 очков.

Столько же у Фореста, Эвертона и Вест Хэма, который идет 15-м. Превосходство "вишен" над последним Саутгемптоном в 4 пункта.

К слову. 8 апреля Борнмут сыграет на выезде против Лестера. Начало встречи в 17.00.