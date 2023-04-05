Колишній захисник Динамо розпочав поєдинок із лави запасних. Ілля Забарний з'явився на футбольному полі лише на 85-й хвилині, замінивши у складі Борнмута Маркоса Сенеші.

До теми Глевкий дебют Забарного: ексдинамівець вперше зіграв за Борнмут в матчі АПЛ

Забарний був в епіцентрі подій під час другого голу Брайтона. На першій компенсованій до матчу хвилині Хуліо Енсісо став адресатом гострої передачі, майстерно обіграв українця, який намагався відібрати м'яч у підкаті, та познущався з голкіпера господарів.

На жаль, у тому епізоді Іллі не вдалось зіграти надійно.

О'Ніл: Він зробив багат важкої роботи

Поєдинок закінчився перемогою Брайтона, яким керує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, 0:2. Поразку своєї команди прокоментував головний наставник "вишень" Гері О'Ніл. Спеціаліст оцінив короткий дебют українського захисника.

О'Ніл підтримав Забарного, який вперше зіграв в офіційному поєдинку у 2023 році.

Він зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях для нього, бо він провів останній матч ще у грудні. Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця. Ми раді, що він з нами. Тепер ми можемо допомогти йому відновити рівень. На вихідних на нас чекає великий матч,

– сказав тренер "вишень"

Нагадаємо, що востаннє Забарний грав ще 30 листопада, коли ще виступав за Динамо. У тій грі кияни розгромили харківський Металіст 3:0. Ілля провів увесь поєдинок. Після чого 31 січня 2023 року підписав контракт із англійським Борнмутом, за який через травму дебютував лише 4 квітня.

Контракт українського оборонця з клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2028 року. Нинішня команда Забарного близька до вильоту у Чемпіоншип. Борнмут після 29 турів йде на 18-му місці серед 20 клубів АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.

Стільки ж у Фореста, Евертона та Вест Хема, який йде 15-м. Перевага "вишень" над останнім Саутгемптоном у 4 пункти.

До слова. 8 квітня Борнмут зіграє на виїзді проти Лестера. Початок зустрічі о 17:00.