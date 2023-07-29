Матія Пецотич (Хорватія) – Ілля Марченко (Україна) 0:2 (4:6, 4:6)

Українські тенісисти давненько не здобували гучних перемог у чоловічому розряді. Цього року лише Олексій Крутих потрапив на турнір Grand Slam, пише 24 канал.

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Тоді як на Ролан Гаррос і Вімблдоні наших представників у основній сітці не було. Втім на більш низькому рівні досяг успіху інший наш тенісист Ілля Марченко.

Хлопець йде 328-им у рейтингу ATP, але при цьому є третьою ракеткою України. Марченко вдало виступив на челленджері в еквадорському Салінасі.

Ілля програв лише два сети на шляху до фіналу, а у півфіналі здолав другого сіяного Джованні Перрікара. У вирішальному поєдинку йому дістався аж 611-ий номер рейтингу ATP Матія Пецотич.

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Українець без проблем переграв хорвата у двох сетах – двічі по 6:4. При цьому Марченко виконав п'ять ейсів та віддав лише один гейм на своїй подачі.

Для Іллі це перший титул за 2,5 роки. Останнім був трофей у Бієллі в лютому 2021-го, коли українець здолав самого Енді Маррея. Загалом Марченко виграв за свою кар'єру вже дев'ять нагород.