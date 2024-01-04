Лидером Руха, которого называют "новым Мудриком", заинтересовался гранд из Швейцарии

Илья Квасниця демонстрирует стремительный прогресс в этом сезоне. Раньше вингера сватали в Жирону, а теперь интерес к его персоне проявляет Базель.

Одним из главных открытий в УПЛ в этом сезоне стал 20-летний вингер Илья Квасниця. Футболист раскрылся по-новому во львовском Рухе, став его лидером.

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Квасниця может оказаться в Швейцарии

Уверенная игра в первой половине сезона вызвала большой интерес к Кваснице даже из Европы. Как сообщают украинские СМИ, один из лидеров швейцарского футбола положил глаз на Илью.

Интерес к украинцу проявляет Базель, готовый предложить Руху около 2 миллионов евро. Впрочем, львовяне не намерены рассматривать это предложение.

"Желто-черные" планируют начинать переговоры по трансферу своих молодых исполнителей от суммы в 5 миллионов. Ранее спортдиректор Руха Владимир Лапицкий рассказал, что клуб еще не получал ни одного оферу по отношению к своим игрокам.

Стремительный прогресс Ильи

В сезоне 2023-2024 Квасниця провел 19 матчей за Рух в чемпионате и Кубке Украины, оформив 6 голов и три ассиста. Игрока уже успели окрестить "новым Мудриком" за похожий стиль игры. Команда пошла на зимнюю паузу на шестом месте в УПЛ.

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К слову, ранее появлялась информация, что Жирона рассматривает Квасницю в качестве замены Виктору Цыганкову. в будущем. Отметим, что Базель является вторым титулованным клубом Швейцарии, выиграв 20 чемпионатов.

Впрочем, в этом сезоне "сине-гранатовые" откровенно проваливаются. После 18-ти туров Базель идет на 11-м, предпоследнем, месте. За четыре тура до финиша клуб отстает от прохода в "чемпионскую группу" на 7 очков.