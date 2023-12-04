Кроме официальных представителей клубов, поединок на ужгородском "Авангарде" посетил шеф-скаут швейцарского Базеля. Представитель европейского клуба следил за игрой капитана и опорника Руха Марком Сапугой.

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Рух может солидно заработать

Отметим, что 20-летний воспитанник львовских Карпат отыграл полный матч против "мужиков". Но не помог команде добиться выездной победы, а только привезти в город Льва один балл.

Любопытно. У Сапуги есть контракт с Рухом до конца 2025 года.

Это не единственный футболист "желто-черных", попавший под прицел европейских клубов. Среди этой когорты активно сватают Богдана Слюбика.

К слову, Рух проводит очень хорошую первую часть сезона-2023/2024. После 16 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 баллов. А это на 3 очка больше, чем у киевского Динамо.

Что известно о карьере Марка Сапуги