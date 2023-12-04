Кроме официальных представителей клубов, поединок на ужгородском "Авангарде" посетил шеф-скаут швейцарского Базеля. Представитель европейского клуба следил за игрой капитана и опорника Руха Марком Сапугой.
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Рух может солидно заработать
Отметим, что 20-летний воспитанник львовских Карпат отыграл полный матч против "мужиков". Но не помог команде добиться выездной победы, а только привезти в город Льва один балл.
Это не единственный футболист "желто-черных", попавший под прицел европейских клубов. Среди этой когорты активно сватают Богдана Слюбика.
К слову, Рух проводит очень хорошую первую часть сезона-2023/2024. После 16 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 баллов. А это на 3 очка больше, чем у киевского Динамо.
Что известно о карьере Марка Сапуги
- Марко Сапуга – воспитанник львовских Карпат.
- С сентября 2020-го выступает за Рух, сначала заигрывавшийся за юношескую команду "желто-черных" U-19.
- В этом сезоне провел уже 16 матчей, в которых отличился ассистом.
- Всего в футболке первой команды Руха провел 40 поединков (1 гол и 3 ассиста).