Не только за Богданом Слюбиком и Марком Сапугой следят скауты европейских клубов. 20-летний правый вингер Илья Квасница тоже вошел в список потенциальных трансферных целей сразу двух клубов испанской Ла Лиги.

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Речь идет о Валенсии и Жироне, которые отправляли своих скаутов на матч молодежной сборной Украины, за которую выступает одно из открытий сезона для Руха.

Жирона может приобрести Квасницу на место его звездного земляка Виктора Цыганкова, показывающего отличную игру в красно-белой футболке. Виктор уже заинтересовал каталонскую Барселону и мюнхенскую Баварию. И это только клубы, о которых говорили в прессе.

При том, что в Жироне рассматривают Квасницу как наследника Цыганкова, если тот переберется в новый клуб.

За Валенсию в аренде Роман Яремчук, контракт которого принадлежит бельгийскому Брюгге.

Отметим, что у Квасницы есть контракт с Рухом до конца июня 2027-го года. Transfermarkt его стоимость оценивается в 400 тысяч евро, но Илья делает все, чтобы увеличить свою цену.

Кратко об Илье Кваснице