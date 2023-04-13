Вторая медаль на Евро: Илья Ковтун завоевал бронзу на ЧЕ по спортивной гимнастике

Молодой спортсмен из Черкасс был одним из фаворитов соревнований в личном многоборье. Впрочем, украинцу удалось занять только третье место.

В эти дни в турецкой Анталии проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. 19-летний украинский Илья Ковтун выступил в первом для себя финале Евро.

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Украинцу удалось взять медаль в личном многоборье. У Ковтуна уже был опыт получения наград на крупных соревнованиях, взяв в 2021 году бронзу на ЧМ и ЧЕ.

В этом году Илья был одним из фаворитов в финале. Украинец в квалификации показал лучший результат (85,432 балла). Впрочем, в самом ЧЕ наш спортсмен выступил хуже.

На коне Ковтун потерял 1,3 балла, а также имел проблемы в опорном прыжке. Илья не смог встать на ноги при приземлении. В свою очередь на брусьях Ковтун был лучшим (15.4 балла).

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В итоге украинец смог набрать 83,032 балла и занял третье место. Серебро досталось британцу Джейку Джарману (83,463), а победу одержал Адем Асил из Турции (84,965).

Ковтуна ожидает еще четыре финала на чемпионате Европы. Украинец выступит в свободных упражнениях и на коне (суббота), а также в параллельных брусьях и перекладине (воскресенье). Кроме того, в воскресенье Игорь Радивилов примет участие в соревнованиях по опорному прыжку.