Илья Ковтун выиграл золото и бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире
Источник:Суспільне Спорт
19-летний спортсмен из Черкасс сумел выйти в пять финалов на заключительном этапе КС. Два из них принесли украинцу медали.
Последний этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в эти дни в египетском Каире. Первые финалы прошли 29 апреля и принесли успех для Украины.
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Наша страна представлена на турнире четырьмя спортсменами. Самым успешным из них является Илья Ковтун, доставшийся пяти из шести финалов:
- свободные упражнения
- опорный скачок
- параллельные брусья
- на перекладине
- на коне
В первой дисциплине Илья смог стать чемпионом. Ковтун показал результат 14,433 балла и взял золото. Это вторая медаль на КС после серебра на этапе в Баку.
Результаты в свободных упражнениях:
- Илья Ковтун (Украина) – 14,433
- Аурель Бенович (Хорватия) – 14,166
- Аймон Монтгомери (Ирландия) – 14,066
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Также медаль покорилась Ковтуну в упражнениях на коне. Его выступление было оценено в 14,566 и это позволило завоевать бронзовую медаль. Победителем стал гимнаст из Китая Ли Чихкхай.
Результаты в упражнениях на коне:
- Ли Чихкхай (Китай) – 15,033
- Гагик Хачикян (Армения) – 14,733
- Илья Ковтун (Украина) – 14,566
Была близка к медали и Елизавета Губарева. В упражнениях на брусьях девушка вышла в финал с третьим показателем, но там ей подчинился только четвёртый результат.