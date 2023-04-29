Илья Ковтун выиграл золото и бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире

19-летний спортсмен из Черкасс сумел выйти в пять финалов на заключительном этапе КС. Два из них принесли украинцу медали.

Последний этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходит в эти дни в египетском Каире. Первые финалы прошли 29 апреля и принесли успех для Украины.

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Наша страна представлена на турнире четырьмя спортсменами. Самым успешным из них является Илья Ковтун, доставшийся пяти из шести финалов:

свободные упражнения

опорный скачок

параллельные брусья

на перекладине

на коне

В первой дисциплине Илья смог стать чемпионом. Ковтун показал результат 14,433 балла и взял золото. Это вторая медаль на КС после серебра на этапе в Баку.

Результаты в свободных упражнениях:

Илья Ковтун (Украина) – 14,433 Аурель Бенович (Хорватия) – 14,166 Аймон Монтгомери (Ирландия) – 14,066

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Также медаль покорилась Ковтуну в упражнениях на коне. Его выступление было оценено в 14,566 и это позволило завоевать бронзовую медаль. Победителем стал гимнаст из Китая Ли Чихкхай.

Результаты в упражнениях на коне:

Ли Чихкхай (Китай) – 15,033 Гагик Хачикян (Армения) – 14,733 Илья Ковтун (Украина) – 14,566

Была близка к медали и Елизавета Губарева. В упражнениях на брусьях девушка вышла в финал с третьим показателем, но там ей подчинился только четвёртый результат.