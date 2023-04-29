Останні етап Кубка світу зі спортивної гімнастики проходить цими днями у єгипетському Каїрі. Перші фінали відбулись 29 квітня і принесли вони успіх для України.

До теми Ілля Ковтун здобув ще дві медалі на Євро з гімнастики і повторив рекорди Верняєва та Радивілова

Наша країна представлена на турнірі чотирма спортсменами. Найуспішнішим з них є Ілля Ковтун, який дістався п'ятьох з шести фіналів:

вільні вправи

опорний стрибок

паралельні бруси

на перекладині

на коні

У першій дисципліні Ілля зумів стати чемпіоном. Ковтун показав результат 14,433 бала і взяв золото. Це друга для нього медаль на КС після срібла на етапі в Баку.

Результати у вільних вправах:

Ілля Ковтун (Україна) – 14,433 Аурель Бенович (Хорватія) – 14,166 Аймон Монтгомері (Ірландія) – 14,066

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Також медаль підкорилась Ковтуну у вправах на коні. Його виступ був оцінений у 14,566 і це дозволило завоювати бронзову медаль. Переможцем став гімнаст з Китаю Лі Чіхкхай.

Результати у вправах на коні:

Лі Чіхкхай (Китай) – 15,033 Гагік Хачікян (Вірменія) – 14,733 Ілля Ковтун (Україна) – 14,566

Була близькою до медалі і Єлизавета Губарєва. У вправах на брусах дівчина вийшла у фінал із третім показником, але там їй підкорився лише четвертий результат.