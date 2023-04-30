В последний день финалов: Ковтун выиграл золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Илья Ковтун пополнил копилку сборной Украины двумя самыми ценными наградами. Также Назар Чепурный внес свою лепту на соревнованиях.

Илья Ковтун завоевал две золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике. 19-летний спортсмен добился высот в последний день соревнований, пише 24 Канал.

Достойно внимания Илья Ковтун выиграл золото и бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире

Очередные "сине-желтые" награды

В заключительный день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике выступили два украинских спортсмена. Первым награду получил Назар Чепурный, ставший серебряным призером упражнений в опорном прыжке, получив свою первую награду за год. 20-летний спортсмен вернулся на международную арену после травмы руки.

Стартовать в опорном прыжке должен был Илья Ковтун, однако украинский гимнаст снялся с этого финала. 19-летний спортсмен же боролся за медали в двух других решающих этапах, а именно: параллельных брусьях и перекладине. Оба финала украинский гимнаст закончил убедительными победами, тем самым одержав два "золота".

Сначала он набрал 14.833 балла в параллельных брусьях, опередив ближайшего преследователя – Мохамеда Афифи из Египта – на 8.3 балла. А впоследствии с преимуществом более чем в 0.3 балла Ковтун опередил бельгийца Максима Жентгеса и тоже стал чемпионом. "Золото" в упражнениях на перекладине стало первым для украинского гимнаста на уровне Кубка мира.

Выступления украинских гимнастов: