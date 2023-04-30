Ілля Ковтун здобув дві золоті медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики. 19-річний спортсмен добився висот у останній день змагань, пише 24 Канал.

Варте уваги Ілля Ковтун виграв золото та бронзу на Кубку світу зі спортивної гімнастики в Каїрі

Чергові "синьо-жовті" нагороди

У заключний день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики виступили два українські спортсмени. Першим нагороду здобув Назар Чепурний, який став срібним призером вправ в опорному стрибку, здобувши свою першу нагороду за рік. 20-річний спортсмен повернувся на міжнародну арену після травми руки.

Стартувати в опорному стрибку мав і Ілля Ковтун, проте український гімнаст знявся з цього фіналу. 19-річний спортсмен ж боровся за медалі у двох інших вирішальних етапах, а саме: паралельних брусах та перекладині. Обидва фінали український гімнаст закінчив переконливими перемогами, цим самим виборовши два "золота".

Спершу він набрав 14.833 балів у паралельних брусах, випередивши найближчого переслідувача - Мохамеда Афіфі з Єгипту – на 8.3 бала. А згодом з перевагою у понад 0.3 бала Ковтун випередив бельгійця Максіма Жентгеса та теж став чемпіоном. "Золото" у вправах на перекладині стало першим для українського гімнаста на рівні Кубка світу.

Виступи українських гімнастів: