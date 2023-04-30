Илья Ковтун завоевал две золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике. 19-летний спортсмен добился высот в последний день соревнований, пише 24 Канал.

Достойно внимания Илья Ковтун выиграл золото и бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире

Очередные "сине-желтые" награды

В заключительный день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике выступили два украинских спортсмена. Первым награду получил Назар Чепурный, ставший серебряным призером упражнений в опорном прыжке, получив свою первую награду за год. 20-летний спортсмен вернулся на международную арену после травмы руки.

Стартовать в опорном прыжке должен был Илья Ковтун, однако украинский гимнаст снялся с этого финала. 19-летний спортсмен же боролся за медали в двух других решающих этапах, а именно: параллельных брусьях и перекладине. Оба финала украинский гимнаст закончил убедительными победами, тем самым одержав два "золота".

Сначала он набрал 14.833 балла в параллельных брусьях, опередив ближайшего преследователя – Мохамеда Афифи из Египта – на 8.3 балла. А впоследствии с преимуществом более чем в 0.3 балла Ковтун опередил бельгийца Максима Жентгеса и тоже стал чемпионом. "Золото" в упражнениях на перекладине стало первым для украинского гимнаста на уровне Кубка мира.

Выступления украинских гимнастов: