Икарди спас ПСЖ от суперпровала в матче с удалением Рамоса: видео безумной развязки

ПСЖ сыграл вничью с Лорьяном (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции. Защитник парижан Серхио Рамос был удален во время второго тайма.

Лорьян – ПСЖ 1:1

Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90+1

Удаление: Рамос, 86 (ПСЖ)

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На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в конце игры Мауро Икарди.

Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й – второе.

Стоит отметить, что это был лишь третий матч Рамоса за ПСЖ во всех турнирах. Всего испанский футболист сыграл за французский клуб 175 минут.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Лорьян – ПСЖ видеообзор