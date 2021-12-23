Лорьян – ПСЖ 1:1
Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90+1
Удаление: Рамос, 86 (ПСЖ)
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На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в конце игры Мауро Икарди.
Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й – второе.
Стоит отметить, что это был лишь третий матч Рамоса за ПСЖ во всех турнирах. Всего испанский футболист сыграл за французский клуб 175 минут.
ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.
Лорьян – ПСЖ видеообзор