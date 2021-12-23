Лор'ян – ПСЖ 1:1
Голи: Монкодуа, 40 – Ікарді, 90+1
Вилучення: Рамос, 86 (ПСЖ)
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На 40-й хвилині Тома Монкондюї вивів господарів уперед. Зрівняв результат наприкінці гри Мауро Ікарді.
Захисник парижан Серхіо Рамос у цій грі отримав червону картку. На 81-й хвилині він отримав перше попередження, на 85-й – друге.
Варто зазначити, що це був лише третій матч Рамоса за ПСЖ у всіх турнірах. Загалом іспанський футболіст зіграв за французький клуб 175 хвилин.
ПСЖ посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок.
Лор'ян – ПСЖ відеоогляд