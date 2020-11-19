Колишній чемпіоні світу за версією IBF у першій напівлегкій вазі Сергій Липинець зізнався, чому суперники більше не бояться на ринзі українців Олександра Усика та Василя Ломаченка. Казахстанець вважає, що причина у відсутності потужного удару.

Сергій Липинець вважає, що українцям буде складно протистояти новому поколінню боксерів. Ексчемпіон світу з Казахстану розповів про це у коментарі для ютуб-каналу "USACHEV TV".

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Українці вже не ті

На думку казахстанця, в останніх поєдинках українським боксерам не вистачало потужного удару, який би поклав суперників на канвас. Якщо Усик все-таки здобув перемогу над Дереком Чісорою за одноголосним рішенням суддів, так от Ломаченко поступився Теофімо Лопесу за рішенням суддів.

"Я дивився два поєдинки. Звичайно, їм важкувато. Їх суперники дещо більші у плані фізичних параметрів. Їм складно через те, що ні Усик, ні Ломаченко не мають потужного удару. Тому їх ніхто більше не боїться", – заявив казахстанський боксер.

За словами Липинця, українські боксери можуть обхитрити суперника, швидко пересуваються рингом, але без сильного удару їм буде складно конкурувати з сильними боксерами.

Хто такий Сергій Липинець? Казахстанський боксер, який виступає на професійному рингу з 2014 року, за цей час провів 19 поєдинків, в яких здобув 18 перемог, 12 нокаутом. У 2018 році Сергій зазнав єдиної поразки у кар'єрі, тоді за одноголосним рішенням суддів Майкі Гарсія здобув перемогу. Це був перший захист Липинцем титулу чемпіона світу IBF в першій напівсередній вазі.

Як Усик та Ломаченко провели останні поєдинки

Перший серед українців на ринг вийшов Ломаченко. Його суперником став Теофімо Лопес, який виявився "міцним горішком" для українця, якого Василь так і не зумів "розколоти". Українець виглядав на канвасі дуже блякло, тому суддівські записки віддали одноголосну перемогу боксеру з Америки.

Боксер з України втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Після поєдинку обидва боксери були прооперовані. Чи вийдуть боксери знову на один ринг наразі невідомо. такої опції у контракті поєдинку немає.

Усик ж побився проти Дерека Чісори, який встояв після ударів Олександра. Українець та британець провели на ринзі всі відведені 12 раундів. Судді віддали перемогу Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку наступним суперником повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO.