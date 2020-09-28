Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн невдало дебютував у чемпіонаті США (МЛС). Зірковий екснападник "Реала" та "Ювентуса" зганьбився у матчі його "Інтер Маямі" проти "Філадельфії Юніон".

У неділю, 27-го вересня, "Інтер Маямі", співвласником якого є Девід Бекхем, розгромно програв "Філадельфії Юніон" – 3:0. Про це повідомляє 24 канал.

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Команда Ігуаїна програвала 2:0 й саме Гонсало мав шанс повернути інтригу в гру. На 77-й хвилині партнери довірили 32-річному аргентинцю пробити пенальті.

Нападник взяв короткий розбіг і вирішив пробити на силу. М'яч після удару Гонсало злетів, як ракета Ілона Маска. На жаль для Ігуаїна, м'яч пролетів повз ворота.

Та на цьому момент не закінчився: гравці "Філадельфії" настільки раділи невдачі Ігуаїна, що той вирішив з ними з'ясувати відносини. На щастя, до бійки не дійшло.

Що відомо про Ігуаїна?

Футболіст розпочав кар'єру в аргентинському "Рівер Плейті", звідки у 2007 році перебрався у Європу.

Першим клубом Гонсало був "Реал". Згодом аргентинець перейшов у "Наполі". У 2016 році "Ювентус" зі скандалом купив Ігуаїна за 90 мільйонів євро.

Футболіст відправлявся в оренду в "Мілан" та "Челсі" й влітку 2020 року перейшов у "Маямі".

У 2015 році Ігуаїн пообіцяв, що завершить кар'єру, якщо "Наполі" програє "Дніпру" у півфіналі Ліги Європи. "Наполі" таки програв, але Гонсало не стримав слова.