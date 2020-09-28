Ігуаїн з ганьбою дебютував у США: зацідив з пенальті на трибуни та влаштував сутичку – відео
Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн невдало дебютував у чемпіонаті США (МЛС). Зірковий екснападник "Реала" та "Ювентуса" зганьбився у матчі його "Інтер Маямі" проти "Філадельфії Юніон".
У неділю, 27-го вересня, "Інтер Маямі", співвласником якого є Девід Бекхем, розгромно програв "Філадельфії Юніон" – 3:0. Про це повідомляє 24 канал.
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Команда Ігуаїна програвала 2:0 й саме Гонсало мав шанс повернути інтригу в гру. На 77-й хвилині партнери довірили 32-річному аргентинцю пробити пенальті.
Нападник взяв короткий розбіг і вирішив пробити на силу. М'яч після удару Гонсало злетів, як ракета Ілона Маска. На жаль для Ігуаїна, м'яч пролетів повз ворота.
Та на цьому момент не закінчився: гравці "Філадельфії" настільки раділи невдачі Ігуаїна, що той вирішив з ними з'ясувати відносини. На щастя, до бійки не дійшло.
Що відомо про Ігуаїна?
Футболіст розпочав кар'єру в аргентинському "Рівер Плейті", звідки у 2007 році перебрався у Європу.
Першим клубом Гонсало був "Реал". Згодом аргентинець перейшов у "Наполі". У 2016 році "Ювентус" зі скандалом купив Ігуаїна за 90 мільйонів євро.
Футболіст відправлявся в оренду в "Мілан" та "Челсі" й влітку 2020 року перейшов у "Маямі".
У 2015 році Ігуаїн пообіцяв, що завершить кар'єру, якщо "Наполі" програє "Дніпру" у півфіналі Ліги Європи. "Наполі" таки програв, але Гонсало не стримав слова.