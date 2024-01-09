По учебникам Кварцяного: игроков Наполи закрыли в отеле после разгромного поражения в Серии А

Наполи потерпело разгромное выездное поражение от Торино в рамках 19-го тура итальянской Серии А. "Неаполитанцы" пропустили трижды, но при этом не забив даже гол престижа (3:0).

После этого поражения Наполи опустилось на 9 место турнирной таблицы итальянского первенства, оставшись при своих 28-ми баллах. Если в прошлом сезоне-2022/2023 "неаполитанцы" завоевали чемпионство Серии А, то в этом сезоне игра клуба пошла на убыль.

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Приняли меры для команды после неожиданного поражения

Руководство Наполи решило радикально отреагировать на выездное поражение 3:0. Футболистов итальянского клуба поселили в 4-звездочный отель "Serapide" по возвращении в Наполи, где они будут проводить основную часть подготовки к следующей игре против Салернитаны.

Владельцы "неаполитанцев" отказались от традиционного поселения в отеле "Gli Dei", у которого тоже 4 звезды.

Следует отметить, что следующий поединок Наполи против Салернитаны проведет 13 января. Это будет домашняя игра для подопечных Вальтерра Маццари. Следующий соперник действующих чемпионов Италии идет на последнем месте после 19 туров Серии А, набрав всего 12 пунктов.

Будущее противостояние Наполи – Салернитана будет юбилейным 30-м в истории очных встреч. До 13 января "неаполитанцы" праздновали победу в 14 матчах при 3-х поражениях. Еще 12 поединков заканчивались мировым.

Последний лобовой поединок этих коллективов закончился выездной победой Наполи со счетом 0:2.