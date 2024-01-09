Команды уже отправились в Саудовскую Аравию, где в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк" Реал и Атлетико сыграют за выход в финал Суперкубка Испании. Вместе со "сливочными" улетел украинский голкипер Андрей Лунин.
Достойно внимания Кто "Король" Мадрида – Реал или Атлетико: у кого больше шансов на победу в полуфинале Суперкубка
Кого выберет Карло Анчелотти
Перед поединком в печати начали гадать, на кого упадет выбор Карло Анчелотти на позиции голкипера. По информации издания, из старта в матч против Атлетико выйдет арендованный у лондонского Челси Кепа. Лунин же будет наблюдать за полуфиналом со скамейки запасных "сливочных".
Тренерский штаб во главе с Анчелотти больше доверяет испанскому вратарю, чем голкиперу сборной Украины. Хотя не исключено, что по окончании этого сезона Кепа вернется в Челси, ведь играет в Испании только на правах аренды.
Ранее итальянский наставник Реала всеми своими заявлениями показывал, что не рассчитывает на Андрея. Однако впоследствии начал отбеливать свою репутацию в глазах болельщиков мадридского клуба после нескольких резонансных комментариев, один из которых после матча против Кадиса.
В последнем матче Реала против Аранданы ворота "сливочных" защищал Кепа, пропустив автогол от своего центрбека Начо 1:3. Перед этим кубковым поединком владения мадридцев в игре против Мальорки защищал Лунин. Тогда Андрей провел "сухой" матч за "Королевский клуб" (1:0).
- В текущем сезоне-2023/2024 Лунин отыграл уже 10 матчей, в половине из которых сохранил свои ворота "на замке". Также пропустил 6 голов.
- Что касается статистики Кепы в этом сезоне, то испанец провел в футболке мадридского клуба 16 поединков – 13 пропущенных мячей и 7 "сухих" встреч.