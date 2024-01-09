Команды уже отправились в Саудовскую Аравию, где в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк" Реал и Атлетико сыграют за выход в финал Суперкубка Испании. Вместе со "сливочными" улетел украинский голкипер Андрей Лунин.

Достойно внимания Кто "Король" Мадрида – Реал или Атлетико: у кого больше шансов на победу в полуфинале Суперкубка

Кого выберет Карло Анчелотти

Перед поединком в печати начали гадать, на кого упадет выбор Карло Анчелотти на позиции голкипера. По информации издания, из старта в матч против Атлетико выйдет арендованный у лондонского Челси Кепа. Лунин же будет наблюдать за полуфиналом со скамейки запасных "сливочных".

Тренерский штаб во главе с Анчелотти больше доверяет испанскому вратарю, чем голкиперу сборной Украины. Хотя не исключено, что по окончании этого сезона Кепа вернется в Челси, ведь играет в Испании только на правах аренды.

Ранее итальянский наставник Реала всеми своими заявлениями показывал, что не рассчитывает на Андрея. Однако впоследствии начал отбеливать свою репутацию в глазах болельщиков мадридского клуба после нескольких резонансных комментариев, один из которых после матча против Кадиса.

Обратите внимание! Полуфинал Суперкубка Испании Реал-Атлетико Мадрид начнется 10 января в 21:00 (по киевскому времени). Это будет четвёртое мадридское противостояние в рамках Суперкубка страны.

В последнем матче Реала против Аранданы ворота "сливочных" защищал Кепа, пропустив автогол от своего центрбека Начо 1:3. Перед этим кубковым поединком владения мадридцев в игре против Мальорки защищал Лунин. Тогда Андрей провел "сухой" матч за "Королевский клуб" (1:0).