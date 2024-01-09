Після цієї поразки Наполі опустилось на 9-ме місце турнірної таблиці італійської першості, залишившись при своїх 28-ми балах. Якщо у минулому сезоні-2022/2023 "неаполітанці" здобули чемпіонство Серії А, то у цьому сезоні гра клубу пішла на спад.

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Вжили заходів для команди після несподіваної поразки

Керівництво Наполі вирішило радикально відреагувати на виїзну поразку 3:0. Футболістів італійського клубу поселили у 4-зірковий готель "Serapide" після повернення у Наполі, де вони проводитимуть основну частину підготовки до наступної гри проти Салернітани.

Власники "неаполітанців" відмовились від традиційного поселення у готелі "Gli Dei", у якого теж 4 зірки.

Відзначимо, що наступний поєдинок Наполі проти Салернітани проведе 13 січня. Це буде домашня гра для підопічних Вальтерра Маццарі. Наступний суперник чинних чемпіонів Італії йде на останньому місці після 19-ти турів Серії А, набравши лише 12 пунктів.

Майбутнє протистояння Наполі – Салернітана буде ювілейним 30-м в історії очних зустрічей. До 13 січня "неаполітанці" святкували перемогу у 14-ти матчах при 3-х поразках. Ще 12 поєдинків закінчувались мировою.

Останній лобовий поєдинок цих колективів закінчився виїзною звитягою Наполі з рахунком 0:2.