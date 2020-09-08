У баскетболистов "Днепра" обнаружили коронавирус во время турнира в Турции. Команда срочно вернулась в Украину.

Баскетбольный клуб "Днепр" в Турции участвовал в предсезонном турнире Gloria Cup. Команда сыграла три матча. И должна была провести игру против команды "Тофаша" во вторник, 8 сентября. Однако матч отменили.

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Как говорится в сообщении турецкого клуба, матч отменили из-за того, что у некоторых игроков "Днепра" оказались положительные результаты тестирования на коронавирус. Поэтому руководство украинского клуба приняло решение вернуться домой.

Впоследствии информацию о коронавирусе в команде подтвердили и в"Днепре".

"Диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели еще дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. У большинства болезнь протекает в легкой форме без осложнений", – говорится в сообщении "Днепра".

В среду команда должна прибыть в Днепр.

Отметим, что до этого на турнире в Турции "Днепр" провел три матча – против местных "Бахчешехира", "Галатасарая" и "Анадолу Эфеса".