У баскетболістів "Дніпра" виявили коронавірус під час турніру в Туреччині. Команда терміново повернулася до України.

Баскетбольний клуб "Дніпро" в Туреччині брав участь у передсезонному турнірі Gloria Cup. Команда зіграла три матчі. І повинна була провести гру проти команди "Тофаша" у вівторок, 8 вересня. Однак матч скасували.

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Як йдеться в повідомленні турецького клубу, матч скасували через те, що у деяких гравців "Дніпра" виявилися позитивні результати тестування на коронавірус. Тож керівництво українського клубу прийняло рішення повернутися додому.

Згодом інформацію про коронавірус в команді підтвердили і в "Дніпрі".

"Діагноз підтвердився у п'яти гравців, яким провели ще додаткове обстеження в місцевому госпіталі для уточнення схеми лікування. У більшості хвороба протікає в легкій формі без ускладнень", – йдеться в повідомленні "Дніпра".

В середу команда має прибути до Дніпра.

Відзначимо, що до цього на турнірі в Туреччині "Дніпро" провів три матчі – проти місцевих "Бахчешехіра", "Галатасарая" та "Анадолу Ефеса".