Аталанта – Специя 5:2
Голы: Палашич, 18, 41, Сапата, 38 (п), Муриель, 83, Малиновский, 89 – Нзола, 11, 90+1
Аталанта против Специи – это украинская битва в Серии А. Руслан Малиновский остался на скамейке для запасных хозяев. Зато Виктор Коваленко появился на поле в составе гостей с первых секунд.
Стоит внимания Если не вылетим – это будет как победа в Лиге чемпионов, – Шевченко перед дебютом в Дженоа
Первыми нули на табло размочили гости. Верде нанес удар из-за пределов штрафной – голкипер в эффектном прыжке перевел выстрел в перекладину. Но мяч отлетел на добивании Нзолы, которому ничего не оставалось, как открыть счет в игре – 0:1.
Однако на этом не завершилось. Судья указал нападающему бергамовского клуба перебить пенальти. На этот раз Сапата был точным – 2:1.
Уже через три минуты хозяева забили в третий раз. Палашич откликнулся на передачу в штрафной соперника и без раздумий пробил в угол ворот – 3:1.
Сразу после отдыха опасно было у ворот Специи. Мяч после удара Палашича "поцеловался" со стойкой.
На 60-й минуте на поле вышел Малиновский, а уже через четыре минуты на скамью запасных сел его земляк из Специи Коваленко. Очень невнятный матч в исполнении Виктора.
На 66-й минуте Нзола откликнулся на передачу, которая вывела его один на один с голкипером соперника. Но такую прекрасную возможность футболист упустил, вратарь в ярком прыжке помешал голу.
Первый гол во втором тайме забил Муриэль. Палашич отдал передачу рядом с вратарской площадкой, которую ударом из-под ноги защитника Христова замкнул Муриэль – 4:1.
В последние минуты команды забили по одному голу. На 89-й минуте Малиновский ударом из-за пределов штрафной забил пятый гол Аталанты в матче. А точку во встрече в составе Специи поставил Нзола – у него дубль.
- Аталанта уверенно разгромила Специю на своем поле – 5:2. Малиновский стал победителем в украинском противостоянии с Коваленко в Серии А.
- После победы бергамовский клуб с 25 очками занимает 4 место в турнирной таблице. Правда, такое же количество пунктов у третьего Интера, но свой матч "нерадзурри" в этом туре еще не сыграли.
- Специя все никак не может выбраться из устоев итальянского первенства – 11 баллов и только 16-я позиция среди 20 клубов.
Аталанта – Специя видеообзор матча