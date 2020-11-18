Сборная Египта U-23 одержала победу над сверстниками из Бразилии в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 2:1.

Египет U-23 – Бразилия U-23 2:1

Голы: Эль-Эрьяр 48, Яссер Райан 56 – Родриго 17

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За "Селесао" сыграли четыре игрока донецкого "Шахтера". Майкон вышел в старте, а Додо, Маркос Антонио и Тете появились в качестве усиления, пишет 24 канал.

Бразильцы активнее начали поединок и справедливо повели в счете на 17-й минуте. Гол в свой актив записал вингер мадридского "Реала" Родриго Гоис, который удачно сыграл на добивании после затяжной атаки бразильцев.

Однако, после перерыва чашу весов на свою сторону склонили молодые "фараоны", а два забитых в дебюте второго тайма мячи дезориентировали латиноамериканцев. Оправиться от этого напора египтян Бразилия U-23 так и не сумела, уступив в спарринге.