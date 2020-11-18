Збірна Єгипту U-23 здобула перемогу над однолітками з Бразилії в товариському матчі. Гра закінчилася з рахунком 2:1.

Єгипет U-23 – Бразилія U-23 2:1

Голи: Ель-Ерьяр 48, Яссер Раян 56 – Родріго 17

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За "Селесао" зіграли чотири гравці донецького "Шахтаря". Майкон вийшов в старті, а Додо, Маркос Антоніо і Тете з'явилися в якості посилення, пише 24 канал.

Бразильці активніше розпочали поєдинок і справедливо повели в рахунку на 17-й хвилині. Гол до свого активу записав вінгер мадридського "Реала" Родріго Гоїс, який вдало зіграв на добиванні після затяжної атаки бразильців.

Проте, після перерви шальки терезів на свій бік схилили молоді "фараони", а два забиті в дебюті другого тайму м'ячі дезорієнтували латиноамериканців. Оговтатися від цього натиску єгиптян Бразилія U-23 так і не зуміла, поступившись у спарингу.