Футболисты сборной Украины перед матчем в Испании прошли очередное тестирование на коронавирус.

По данным ПЦР-тестов, новых случаев заражения коронавирусом в составе сборной Украины выявлено не было. Поэтому к матчу против Испании будет готовиться 24 футболиста.

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В матче против Испании, который запланирован на вторник, 13 октября, сборной Украины не поможет Руслан Малиновский. Игрок получил желтую карточку в матче против Германии и будет отбывать дисквалификацию. В понедельник, 12 октября, игрок покинет расположение сборной.

Кто остается в расположении сборной Украины