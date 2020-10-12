Игроки сборной Украины сдали тест на коронавирус: кто сможет сыграть против Испании
Футболисты сборной Украины перед матчем в Испании прошли очередное тестирование на коронавирус.
По данным ПЦР-тестов, новых случаев заражения коронавирусом в составе сборной Украины выявлено не было. Поэтому к матчу против Испании будет готовиться 24 футболиста.
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В матче против Испании, который запланирован на вторник, 13 октября, сборной Украины не поможет Руслан Малиновский. Игрок получил желтую карточку в матче против Германии и будет отбывать дисквалификацию. В понедельник, 12 октября, игрок покинет расположение сборной.
Кто остается в расположении сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Никита Шевченко ("Заря"), Дмитрий Резник ("Ворскла").
- Защитники: Валерий Бондарь ("Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
- Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).