Гравці збірної України здали тест на коронавірус: хто зможе зіграти проти Іспанії
Футболісти збірної України перед матчем поти Іспанії пройшли чергове тестування на коронавірус.
За даними ПЛР-тестів, нових випадків зараження коронавірусом в складі збірної України виявлено не було. Тож до матчу проти Іспанії готуватиметься 24 футболісти.
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У матчі проти Іспанії, який запланований на вівторок, 13 жовтня, збірній України не допоможе Руслан Маліновський. Гравець отримав жовту картку у матчі проти Німеччини та відбуватиме дискваліфікацію. В понеділок, 12 жовтня, гравець покине розташування збірної.
Хто залишається в розташуванні збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Микита Шевченко ("Зоря"), Дмитро Різник ("Ворскла").
- Захисники: Валерій Бондар ("Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обоє – "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
- Нападник: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).