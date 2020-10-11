Футболісти збірної України перед матчем поти Іспанії пройшли чергове тестування на коронавірус.

За даними ПЛР-тестів, нових випадків зараження коронавірусом в складі збірної України виявлено не було. Тож до матчу проти Іспанії готуватиметься 24 футболісти.

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У матчі проти Іспанії, який запланований на вівторок, 13 жовтня, збірній України не допоможе Руслан Маліновський. Гравець отримав жовту картку у матчі проти Німеччини та відбуватиме дискваліфікацію. В понеділок, 12 жовтня, гравець покине розташування збірної.

Хто залишається в розташуванні збірної України