Разногласия с федерацией: игроки сборной Украины по волейболу могут бойкотировать матчи команды

Капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий объявил о невозможности сотрудничества с ФПУ после успешного сезона в Золотой Евролиге. Он предостерег, что некоторые игроки сборной могут не играть за нее в ближайших турнирах.

Мужская сборная Украины по волейболу удачно выступила в этом году в Золотой Евролиге. Команда Угиса Крастиньша выиграла все матчи в финал.

По теме Завершили на минорной ноте: Украина уступила Турции в невероятном финале Золотой Евролиги

Впрочем, там "сине-желтые" уступили Турции. Похоже, после этого турнира у сборной возник конфликт с Федерацией волейбола Украины.

Капитан команды Олег Плотницкий намекнул на своей странице в фейсбук на конфликт с ФПУ. При этом лидер сборной предполагает, что в следующих матчах не все игроки примут участие.

Мы благодарны всем, кто поддерживает национальную сборную по волейболу. Мы благодарны нашим ВСУ за возможность играть и защищать нашу страну на мировой арене. На сегодняшний день есть расхождение в базовых моментах между командой и руководством ФВУ. Поэтому нашей командой GOLD GENERATION были обсуждены наши дальнейшие действия в связи с несотрудничеством ФВУ с членами сборной Украины по волейболу. Мы с полной ответственностью хотим сообщить нашим болельщикам и поклонникам, что на ближайших двух турнирах сборной команда может быть представлена не в полном составе. Дальнейшие комментарии будут позже, если не найдем общий язык. Слава Украине,

– написал Плотницкий.

Читайте также Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги

Напомним, что второе место в Золотой Евролиге позволило Украине попасть в Кубок претендентов. На нем будет разыграна одна путевка в Лигу наций среди восьми команд.

В четвертьфинале "сине-желтые" будут играть против сборной Китая. Турнир пройдет с 27 по 30 июля. А уже осенью Украину ждут матчи чемпионата Европы и квалификации на Олимпийские игры.