Защитник Порту Пепе снова взялся за свое и дал волю эмоциям на поле. Португалец потолкался с одноклубником прямо после матча.

Источник: 24 канал

В рамках 15 тура Порту на выезде померился силами с Фаренсе. Португальский гранд минимально победил соперника – 0:1. Матч выдался не слишком зрелищным, а самый интересный момент произошел после встречи.

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Яростная стычка

Центральный защитник гостей Пепе, который отличается своим вспыльчивым характером, подошел к Мамаду Ндиайе, чтобы поздравить с победой. Сенегалец что-то выкрикнул в сторону португальца, у которого не выдержали нервы. Пепе на эмоциях оттолкнул партнера по команде, а тот ответил той же монетой. В потасовку между футболистами вмешались другие игроки и арбитры поединка.

Что стало причиной конфликта между одноклубниками – пока не сообщается. Известно, что после такого инцидента Мамаду попросил прощения у Пепе и отметил, что не должен был так себя вести.

После победы Порту с 35 очками идет вторым, уступая только лидеру сезона Спортингу. Фаренсе до сих пор не может выбраться из низов таблицы, в их активе всего 12 пунктов.