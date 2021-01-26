Захисник Порту Пепе знову взявся за своє та дав волю емоціям на полі. Португалець поштовхався з одноклубником прямо після матчу.

Джерело: 24 канал

У рамках 15 туру Порту на виїзді помірявся силами з Фаренсе. Португальський гранд мінімально переміг суперника – 0:1. Матч видався не надто видовищним, а найцікавіший момент стався після зустрічі.

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Запальна сутичка

Центральний захисник гостей Пепе, який відзначається своїм запальним характером, підійшов до Мамаду Ндіає, щоб привітати з перемогою. Сенегалець щось викрикнув у сторону португальця, у якого не витримали нерви. Пепе на емоціях відштовхнув партнера по команді, а той відповів тією ж монетою. У штовханину між футболістами втрутились інші гравці та арбітри поєдинку.

Що стало причиною конфлікту між одноклубниками наразі не повідомляється. Відомо, що після такого інциденту Мамаду попросив вибачення у Пепе та зазначив, що не повинен був так поводитись.

Після звитяги Порту з 35 очками йде 2-м, поступаючись лише лідеру сезону Спортингу. Фаренсе й досі не може вибратись з підвалин таблиці, у їх активі лише 12 пунктів.