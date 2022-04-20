Худжамов: Ребята еще и отдельно помогают по всем направлениям

Тренер вратарей Полесья Рустам Худжамов рассказал, как команда помогает Украине. Они занимались закупкой медикаментов, которые требовались, чтобы прооперировать раненых, военных и гражданских людей.

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"У нас футболисты занимаются сами. Нам нужно было в Турции купить для врача, когда-то работавшего в сборной, определенные медикаменты, чтобы он начал оперировать: раненых, военных, гражданских. Он скинул мне список, что ему нужно, я написал в нашу группу с ребятами. Они сбросились, я уехал – и мы передали через наше посольство в Турции, тогда мы это смогли сделать", – сказал бывший голкипер.

Представители Полесья сплоченно занимаются волонтерством. Также в команде есть люди, которые еще индивидуально помогают.

Худжамов добавил, что если ситуация в Украине обострится, то они готовы вернуться домой и защищать страну от оккупантов.

Если ситуация не дай Бог станет критической в ​​Украине, мы все равно в резерве будем возвращаться и брать оружие в руки,

– заметил Худжамов.

К слову. Полесье ушло на зимний перерыв в статусе 9 команды Первой лиги Украины, имея в своем активе 25 очков.

Напомним, что примером мужества стало ивано-франковское Прикарпатье. Клуб почти целой командой принял присягу на верность украинскому народу.