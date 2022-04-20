Худжамов: Хлопці ще й окремо допомагають у всіх напрямках

Тренер воротарів Полісся Рустам Худжамов розповів, як команда допомагає Україні. Вони займались закупівлею медикаментів, які були потрібні, щоб прооперувати поранених, військових та цивільних людей.

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"У нас футболісти займаються самі. Нам потрібно було в Туреччині купити для лікаря, який колись працював у збірній, певні медикаменти, щоб він почав оперувати: поранених, військових, цивільних. Він скинув мені список, що йому потрібно, я написав у нашу групу з хлопцями. Вони скинулися, я поїхав – і ми передали через наше посольство у Туреччині, тоді ми це змогли зробити", – сказав колишній голкіпер.

Представники Полісся згуртовано займаються волонтерством. Також у команді є люди, які ще окремо індивідуально допомагають.

Худжамов додав, якщо ситуація в Україні загостриться, то вони готові повернутись додому та захищати країну від окупантів.

Якщо ситуація не дай Бог стане критичною в Україні, ми все одно в резерві повертатимемося і братимемо зброю в руки,

– зауважив Худжамов.

До слова. Полісся пішло на зимову перерву у статусі 9-ї команди Першої ліги України, маючи у своєму активі 25 очок.

Нагадаємо, що прикладом мужності стало івано-франківське Прикарпаття. Клуб майже цілою командою склав присягу на вірність українському народу.