Игроки Динамо рассматривают возможность покинуть Украину в случае войны, – легионер Вербич

Легионеры украинских клубов обеспокоены ситуацией, которая возникла в стране на фоне возможного вторжения России. Словенский вингер Динамо Беньямин Вербич отметил, что в клубе все сохраняют спокойствие.

Вербич верит в мирное небо над Украиной

Словенский легионер "Динамо" признался, что не мог даже подумать, что будет слышать такую страшную информацию о стране, в которой выступает, где живет его семья. Беньямин Вербич хочет, чтобы все закончится миром и дело не дошло до военных действий.

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Футболист надеется, что представителям стран удастся мирно урегулировать отношения между собой. Динамовец отметил, что такая ситуация пугает легионеров команды, которые намерены покинуть территорию Украины, если война таки начнется.

Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатические соглашения. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину на случай, если действительно начнется война,

– сказал Вербич.

"Надеюсь, что все решится мирным путем"

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

По словам игрока, в киевском клубе никто не паникует. Вербичу кажется, что панику больше разводят в просторах интернета, чем в реальной жизни.

Украинские футболисты Динамо успокаивают своих партнеров по команде из других стран. Они отмечают, что военные действия в Украине начались еще с 2014 года.

Чего-то все были уверены, что этот конфликт не распространится дальше. Однако в последние дни они также немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится худшее. Неловкое напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все решится мирным путем,

– добавил футболист "бело-синих".

Карьера Вербича в Украине

В январе 2018 года Беньямин Вербич впервые приехал в Украину, чтобы подписать контракт с киевским Динамо.

Почти сразу словенец стал одним из лидеров.

В сезоне-2021/2022 Вербич сыграл в бело-синей футболке 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Его соглашение со столичной командой рассчитано до конца декабря 2022 года.