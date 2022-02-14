Американские баскетболисты вернулись домой

Сергей Чебышев, президент клуба, прокомментировал ситуацию с американскими легионерами. Он рассказал, что на матч с Тернополем 11-го февраля легионеры "выходили нервозными".

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Именно тогда вышло заявление президента Байдена о немедленной эвакуации американских граждан из Украины. После этого мы много общались с агентами, тренерами и представителями других команд, чтобы понимать ситуацию по всей стране,

– заявил Чебишев.

Вниманию. На фоне роста угрозы со стороны России в США призвали своих граждан покинуть Украину. Президент США Джозеф Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни.

Президент Харьковских Соколов рассказал, что провел встречу с американскими легионерами и попытался их успокоить.

По словам Чебышева, американцы гарантировали быстрое реагирование на вероятное ухудшение ситуации. Однако, как говорит функционер, игроки решили покинуть команду и вернуться домой.

Чебышев рассказал, что в команде остался сербский легионер Алекс Зечевич. Сейчас клуб решил искать новых баскетболистов.

Российские войска на границе Украины

Российская Федерация с осени 2021 года наращивает военный потенциал на границе с Украиной. Недавно журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер опубликовал новые фото скопления российских войск.

Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Этими учениями прикрывают масштабное взыскание войск РФ на территорию Беларуси.

Украина 11-го февраля дала России 48 часов, чтобы объяснить свои действия вблизи границы. Это предусмотрено в положениях Венского документа. Но Москва никак не отреагировала на запрос.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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