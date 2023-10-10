Власникам київського ресторану "Бохо", який працює вночі, попри комендантську годину, та його відвідувачам відверто наплювати на воєнний стан. Це момент неабияк обурює інших українців, які дотримуються комендантської години та вважають такі нічні вечірки у ресторанах просто неприпустимими у теперішній час.

До теми Гравці Динамо були на скандальній вечірці мажорів в Києві під час комендантської години

Без коментарів від киян

Ведучі "ТаТоТаке" впізнали у відвідувачах-порушниках одразу трьох футболістів київського Динамо. Мова йде про Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича. Відзначимо, що із цього тріо динамівців лише Кремчаніну вже виповнилося 18 років, іншим двом лише по 17-ть.

У столичному клубі не коментують скандал із футболістами юнацької команди U-19.

Як стало відомо Трибуні, у клубі вже покарали гравців-порушників та провели із ними серйозну бесіду. Ніхто не розкриває, як саме оштрафували футболістів за відвідування вечірки під час комендантської години.

Однак навряд президенту Динамо Ігорю Суркісу сподобались такі витівки футболістів клубу.

Слід виділити той факт, що Герич перебрався у структуру киян лише наприкінці липня 2023-го, коли перейшов із ПФК Львів. У поточному сезоні встиг провести 97 хвилин в УПЛ у футболці львівського клубу, який знявся із чемпіонату.

Схоже, що молодих футболістам Динамо взагалі байдуже на воєнний стан в Україні та війну в цілому. Українським гравцям слід взятись за голову, щоб не піти по похилій у своїй футбольній кар'єрі, як це раніше вже зробила не одне зірка киян.