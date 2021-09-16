Флора – Гент 0:1
Гол: Лемаич, 54
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Гости вышли вперед на 54-й минуте матча. Украинский хавбек Роман Безус отдал голевую передачу. Гол забил форвард Дарко Лемаич, счет открыт в пользу клуба из Бельгии.
Через 10 минут Романа заменили, но одноклубники украинца удержали минимальную победу.
- В сезоне 2021/2022 30-летний Безус сыграл за Гент всего в четырех матчах. Сейчас на счету украинца один гол и один ассист.
- В чемпионате Бельгии Гент сыграл 6 матчей и сейчас находится на 15 месте.