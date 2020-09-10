У ніч з 9 на 10 вересня відбувся шостий матч серії плей-офф НБА між "Бостоном" і "Торонто". Канадській команді вдалося вирівняти рахунок у серії завдяки драматичній звитязі. Хоча після бою кулаками не махають, баскетболісти ледь не вирішили знехтувати правилом.

"Торонто" вирвало перемогу в другому овертаймі з рахунком 125:122, пише 24 канал. Після гри на паркеті ледь не спалахнула бійка.

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Баскетболісти обох команд почали словесну перепалку після фінальної сирени. Найактивнішим учасником суперечки став Маркус Смарт з "Бостона".

Смарт був найбільш заведеним і намагався щось довести суперникам та суддям. На щастя, бійки вдалося уникнути.

Both teams had some words after the wild 2OT finish pic.twitter.com/5TDbrWidxF — Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2020

Завдяки перемозі "Торонто" зрівнялося рахунок у чвертьфінальній серії – 3:3. Хто вийде у півфінал – стане відомо 12-го вересня. Саме тоді відбудеться сьома гра між "Торонто" і "Бостоном".

"Торонто" – чинний чемпіон НБА.

Зазначимо, що всі матчі плей-офф НБА відбуваються в Орландо й команди ізольовані від зовнішнього світу.