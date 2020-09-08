В матче второго раунда плей-офф НБА между "Бостоном" и "Торонто" произошел довольно неприятный инцидент – игрок "Рапторс" Паскаль Сиакам ударил ногой в лицо соперника.

Эпизод произошел в первой четверти матча во время атаки "Бостона". Центровой Даниэль Тайс получил мяч под кольцом "Торонто". Сиакам, который не сумел заблокировать пас в прыжке, в падении пытался ногой помешать сопернику сделать бросок. Но сделал это крайне неудачно. Сиакам ногой ударил Тайса в лицо.

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Но сразу после этого эпизода Сиакам попросил прощения у соперника. Несмотря на довольно неприятный удар, Тайс продолжил игру. И даже совершил штрафные броски после нарушения. Всего он сыграл в этом матче более 30 минут, набрав 15 очков и сделав 8 подборов.

Видео момента удара в челюсть во время матча

Сам матч закончился победой "Бостона" 111:89. Теперь "Селтикс" ведут в серии 3:2.