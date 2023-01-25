Наказания еще не иссякли: ряду игроков Ювентуса грозит дисквалификация
Источник:La Republica
Туринский Ювентус продолжает потреблять горькие плоды своей финансовой махинации. Теперь наказание коснутся не только клуба, но и игроков индивидуально.
Определенным игрокам "старой синьоры" грозит месячная дисквалификация. Также под санкции могут попасть футболисты, уже покинувшие туринский коллектив.
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Очередное наказание
Ювентус обвиняют в завышении трансферной стоимости игроков, заниженных данных о расходах на сотрудников и сокрытии подлинного размера зарплаты футболистов. Федерация футбола Италии проводит расследование по "финансовым маневрам Ювентуса".
Согласно Кодексу спортивного правосудия, игроки, получившие от клуба компенсацию или вознаграждение с нарушениями правил федерации, могут быть дисквалифицированы на один футбольный месяц. Внимание Федерации приковано к отсрочке выплаты заработной платы 16-ти игрокам, подписавшим об этом договор со "старой синьорой". Среди них действующие и бывшие футболисты туринцев.
Игроки, угрожающие дисквалификация
- Действующие футболисты Ювентуса: Войцех Щесны, Адриен Рабьо, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Вестон МакКенни.
- Бывшие игроки туринцев: Пауло Дибала (Рома), Артур (Ливерпуль), Федерико Бернардески (Торонто).
Напомним, что Ювентус уже лишили 15 очков в Серии А, опустив клуб на 10 место турнирной таблицы. Также "старой синьоре" грозит дисквалификация по еврокубкам. Но Ювентус все же надеется вернуться на вершину итальянского футбола и желает пригласить экстренера Шахтера на должность главного тренера.