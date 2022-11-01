Президент федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьют сообщил, что все игроки сборной были предупреждены о санкциях. Бывший игрок мадридского Реала Тома Эртель решил, что российские деньги ему важнее сборной и поэтому подписал контракт с санкт-петербургским Зенитом.
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Все кончено. Мы еще можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но относительно Тома, которому мы четко рассказали о таких перспективах, нет – он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено,
– заявил Сьют.
Отметим, что перед началом Евробаскета-2022 баскетболисты Франции подписали соответствующий документ, в котором обязались не подписывать контракт с российскими клубами. Однако Эртель уже после турнира отправился в Россию, где заключил соглашение с Зенитом.
Что известно о Томе Эртеле
- В апреле этого года Тома Эртелю исполнилось 33 года.
- Профессиональную карьеру Эртель начал во французском клубе По-Ортез в сезоне 2007 года.
- Позже Тома выступал в составе французских клубов АСВЕЛ, Страсбур, испанских Аликанте, Реал, Баскония, а также турецкий Анадолу Эфес.
- В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы-2013, серебряным призером Евро-2022 и бронзовым медалистом ЧМ-2014.