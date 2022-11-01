Президент федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьют сообщил, что все игроки сборной были предупреждены о санкциях. Бывший игрок мадридского Реала Тома Эртель решил, что российские деньги ему важнее сборной и поэтому подписал контракт с санкт-петербургским Зенитом.

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Все кончено. Мы еще можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но относительно Тома, которому мы четко рассказали о таких перспективах, нет – он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено,

– заявил Сьют.

Отметим, что перед началом Евробаскета-2022 баскетболисты Франции подписали соответствующий документ, в котором обязались не подписывать контракт с российскими клубами. Однако Эртель уже после турнира отправился в Россию, где заключил соглашение с Зенитом.

Что известно о Томе Эртеле