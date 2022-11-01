Президент федерації баскетболу Франції Жан-П'єр Сьют повідомив, що всі гравці збірної були попереджені про санкції. Колишній гравець мадридського Реалу Тома Ертель вирішив, що російські гроші йому важливіші за збірну і тому підписав контракт із санкт-петербурзьким Зенітом.

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Все скінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше, але щодо Тома, якому ми чітко розповіли про такі перспективи, то ні – він не виконав свого зобов'язання. На сьогодні я вважаю, що його у збірній Франції більше не буде. Все скінчено,

– заявив Сьют.

Зазначимо, що перед початком Євробаскету-2022 баскетболісти Франції підписали відповідний документ, у якому зобов’язались не підписувати контракт із російськими клубами. Проте Ертель вже після турніру вирушив до Росії, де уклав угоду із Зенітом.

Що відомо про Тома Ертеля