Президент федерації баскетболу Франції Жан-П'єр Сьют повідомив, що всі гравці збірної були попереджені про санкції. Колишній гравець мадридського Реалу Тома Ертель вирішив, що російські гроші йому важливіші за збірну і тому підписав контракт із санкт-петербурзьким Зенітом.
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Все скінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше, але щодо Тома, якому ми чітко розповіли про такі перспективи, то ні – він не виконав свого зобов'язання. На сьогодні я вважаю, що його у збірній Франції більше не буде. Все скінчено,
– заявив Сьют.
Зазначимо, що перед початком Євробаскету-2022 баскетболісти Франції підписали відповідний документ, у якому зобов’язались не підписувати контракт із російськими клубами. Проте Ертель вже після турніру вирушив до Росії, де уклав угоду із Зенітом.
Що відомо про Тома Ертеля
- У квітні цього року Тома Ертелю виповнилося 33 роки.
- Професійну кар'єру Ертель розпочав у французькому клубі По-Ортез у сезоні 2007 року.
- Пізніше Тома виступав у складі французьких клубів АСВЕЛ, Страсбур, іспанських Аліканте, Реал, Басконія, а також за турецький Анадолу Ефес.
- У складі збірної Франції він ставав чемпіоном Європи-2013, срібним призером Євро-2022 та бронзовим медалістом ЧС-2014.