С одной стороны видение Иванова благородно, поскольку он хочет, чтобы цвет национальной сборной защищали только болгары. Но с другой, такие заявления нуждаются в более деликатном озвучении, потому что это уже явный расизм.

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Неоднозначная позиция

Иванов выступает против натурализации игроков с иностранным паспортом. Также он не желает видеть в команде игроков "с другим цветом" кожи.

Не собираюсь отступаться от своих слов о том, что мое желание смотреть на сборную Болгарии с болгарскими игроками. Иностранный игрок с загранпаспортом или игрок с другим цветом кожи не будет играть за сборную, пока я директор. Я не хочу, чтобы иностранные игроки заменяли болгарских. Некоторые страны могут это делать, но, на мой взгляд, это ложная практика,

– рассказал Иванов.

С позиции болгарина относительно натурализации еще можно согласиться, но вот с его последующей расистской мыслью вряд ли. Неизвестно, предусмотрел ли технический директор, если игрок с болгарским паспортом будет с рождения иметь "нестандартный" цвет кожи. Условно, если мама из Болгарии, а отец из африканских стран. Наверное, в ближайшее время придется ждать извинений со стороны Иванова.

Сборная Болгарии по футболу