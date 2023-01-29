В заяві Іванова з однієї сторони сторони, можливо, і є благородні мотиви, оскільки він хоче, аби кольори національної збірної захищали тільки болгари. Та з іншої, такі заяви потребують делікатнішого озвучення, бо це вже явний расизм.

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Неоднозначна позиція

Іванов виступає проти натуралізації гравців з іноземним паспортом. Також він не бажає бачити у команді гравців, "з іншим кольором" шкіри.

Не збираюся відступатися від своїх слів про те, що моє бажання — дивитися на збірну Болгарії з болгарськими гравцями. Іноземний гравець із закордонним паспортом або гравець з іншим кольором шкіри не гратиме за збірну, поки я директор. Я не хочу, щоб іноземні гравці заміняли болгарських. Деякі країни можуть це робити, але, на мій погляд, це хибна практика,

– розповів Іванов.

З позицію болгарина щодо натуралізації ще можна погодитись, але от з його наступною расистською думкою навряд.

Невідомо чи технічний директор передбачив, якщо гравець з болгарським паспортом буде з народження мати "нестандартний" колір шкіри. Умовно, якщо мати з Болгарії, а батько з африканських країн. Напевне, найближчим часом потрібно буде чекати вибачень зі сторони Іванова.

Збірна Болгарії з футболу