В заяві Іванова з однієї сторони сторони, можливо, і є благородні мотиви, оскільки він хоче, аби кольори національної збірної захищали тільки болгари. Та з іншої, такі заяви потребують делікатнішого озвучення, бо це вже явний расизм.
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Неоднозначна позиція
Іванов виступає проти натуралізації гравців з іноземним паспортом. Також він не бажає бачити у команді гравців, "з іншим кольором" шкіри.
Не збираюся відступатися від своїх слів про те, що моє бажання — дивитися на збірну Болгарії з болгарськими гравцями. Іноземний гравець із закордонним паспортом або гравець з іншим кольором шкіри не гратиме за збірну, поки я директор. Я не хочу, щоб іноземні гравці заміняли болгарських. Деякі країни можуть це робити, але, на мій погляд, це хибна практика,
– розповів Іванов.
З позицію болгарина щодо натуралізації ще можна погодитись, але от з його наступною расистською думкою навряд.
Невідомо чи технічний директор передбачив, якщо гравець з болгарським паспортом буде з народження мати "нестандартний" колір шкіри. Умовно, якщо мати з Болгарії, а батько з африканських країн. Напевне, найближчим часом потрібно буде чекати вибачень зі сторони Іванова.
Збірна Болгарії з футболу
- "Золоті леви" займають наразі 72-е місце в світовому рейтингу збірних ФІФА.
- На рахунку болгар сім виступів на чемпіонатах світу. Найвище досягнення датується 1994-им роком, коли вони зайняли четверте місце на мундіалі.
- На Євро команда таких успіхів не досягала. Болгари тільки двічі грали на турнірі, а груповий етап не долали.
- Найбільше поєдинків за "золотих левів" провів Стіліян Петров (105), а найбільше голів забив Димитар Бербатов (45).