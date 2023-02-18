Кандидат в сборную Украины Данченко, перенесший остановку сердца, присутствовал на матче Зари
Источник:YouTube Звезды
Хорошие новости поступили из тренировочного лагеря луганской звезды. Фланговый защитник Олег Данченко присоединился к партнерам по команде после пережитого инфаркта.
В начале недели все футбольное сообщество шокировало новость о кандидате в сборную Украины Олеге Данченко. Во время одной из тренировок у защитника остановилось сердце.
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Лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось спасти жизнь футболисту. Рядом с тренировочным полем Зари оказались австрийские врачи, имевшие с собой дефибриллятор. Благодаря аппарату экстренной помощи удалось запустить сердце Олега.
Данченко вернулся в команду
Во время контрольного матча луганцев против Риги (2:4) комментатор трансляции поделился последними новостями о самочувствии Данченко.
"Да, друзья, конечно, передадим Олегу привет.
Я с ним виделся, общался. Ему сейчас лучше. Он даже находится на этой игре.
Но, конечно, мы вместе с ним решили, что не нужно его трогать. Пусть парень поправляется. Пожелаем ему здоровья. Пусть возвращается как можно скорее", – сказал комментатор.
Также пресс-служба клуба опубликовала командные фото на берегу моря, на которых присутствовал Олег Данченко.
Олег Данченко вместе с Дмитрием Мышневым / facebook.com/FCZoryaLuhansk
- Напомним, что Олег Данченко играет в Заре на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит греческому АЭКу.
- В нынешнем сезоне защитник провел за луганчан 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.
- В первом круге чемпионата он был признан лучшим игроком луганской команды.