Игрок Вереса забил бессмысленный гол в свои ворота из-за пределов штрафной: видео момента

Верес и Металлист сыграли между собой на товарищеском турнире Winter Cup. Ровенчане проиграли после автогола в собственные ворота.

Огорчил сразу обоих голкиперов

Ровненский клуб потерпел второе поражение подряд на турнире Winter Cup, который проходит в Турции. Подопечные Юрия Вирта не смогли обыграть лидера Первой лиги Украины Металлист, пишет 24 канал.

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Хотя на 52-й минуте первыми забили ровенчане. Голом отличился Игорь Солдат. Однако футболист Вереса решил на одном мяче не останавливаться. Автогол Солдата в свои ворота заслуживает особого внимания.

Игорь под давлением соперников решил разрядить ситуацию и отдать мяч на голкипера. Однако к такому не был готов страж ворот Вереса, вышедший далеко из линии своих владений. Мяч просто перелетел вратаря и направился в сетку – 1:1.

Солдату оставалось схватиться за голову после такого ляпа. На экваторе тайма уже харьковчане повели в счете и поставили на этом окончательную точку с пенальти – 2:1 победа Металлиста.

Верес второй раз уступает в товарищеском турнире. Первое поражение ровненский клуб потерпел от Полесья (2:1).

В той встрече сыграл непобедимый украинский боксер Александр Усик, дебютировавший в футболе за профессиональный клуб. Боксер сыграл за Полесье.

Видео автогола Солдата