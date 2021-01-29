Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью залишився не надто задоволений діями своїх гравців у матчі проти Ліверпуля. Особливо дісталося захиснику Сержу Ор'є. Гравець же після сварки просто покинув стадіон після першого тайму.

Джерело: Daily Mail

Тоттенхем пропустив перший гол у матчі вже перед самою перервою. Пройшло закидання за спину Ор'є на вільного Мане, і вже сенегалець прострелив на Фірміно, який і відкрив рахунок у цій зустрічі.

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В перерві матчу між Моурінью та гравцями пройшла "розмова на підвищених тонах". Після чого тренер вирішив провести одразу подвійну заміну. На другий тайм вже не вийшли Кейн та Ор'є. Однак перший – через ушкодження.

Таке рішення не надто сподобалося івуарійському захисникові. Тож він одразу по перерві покинув стадіон, не дочекавшись закінчення матчу.

Тоттенхем у другому таймі пропустив ще двічі, забивши лише один раз. І програв Ліверпулю 1:3.