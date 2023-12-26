Сдержался обещания: игрок Шахтера подарил матери дом – трогательное видео

Легионер Шахтера Эгиналду сделал трогательный подарок своей маме. Он подарил ей дом.

Бразилец приобрел дом для самого дорогого человека в родном городе Монсан. Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, показав трогательные кадры того, как уводит маму в новое жилье.

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Трогательный поступок футболиста

"Я смог выполнить свое обещание – подарить новый дом моей королеве. Я просто должен поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни.

Если однажды я смогу выиграть половину битв, которые выиграла ты, моя королева, то стану самым совершенным человеком в этом мире.

Уважай отца твоего и мать свою, чтобы долгими были дни твои на земле, которую Господь, твой Бог, дает тебе», – написал Эгиналду.

Как игрок подарил маме подарок: смотрите видео

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