Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер намерен не только защитить титул на внутренней арене, но и дальше пройти в еврокубках. Но для этого необходимо удачно подготовиться во время зимних учебно-тренировочных сборов.

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Шахтер проведет спарринг против Леха

Команда Марино Пушича ушла в отпуск, который продлится несколько недель, после чего проведет собрание в Турции. Уже известен первый спарринг-партнер "горняков".

25 января в Белеке Шахтер проведет товарищеский матч против польского Леха, который сыграет два контрольных матча в день. Сначала против Шахтера, а затем – против словенского Марибора.

Следует отметить, что Шахтер о проведении товарищеского матча пока не объявлял. Это сделала пресс-служба Леха.

Надо знать. Первый официальный поединок в 2024 году Шахтер проведет 15 февраля против французского Марселя в стадии плей-офф Лиги Европы. Это будет первая встреча в рамках двухматчевого противостояния.