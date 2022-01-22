Игрок Шахтера мечтает играть за Металлист: "горняки" открыли ему дверь в сборную
Источник:Sport Arena
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков назвал клуб, в который хотел бы вернуться и снова выйти на футбольное поле. Его выбор был довольно неожиданным.
Судаков: хотел бы поиграть в Металлисте
Игра в Шахтере дала дорогу Георгию Судакову в сборную Украины. Однако атакующий полузащитник чувствует себя воспитанником Металлиста.
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Когда-нибудь футболист хотел бы снова надеть футболку харьковского клуба. Ему понравилась атмосфера, которую сформировали в Харькове. Тогда его главной мечтой стала игра за основу на ОСК "Металлист".
Конечно, я хотел бы поиграть в Металлисте, но пока я являюсь футболистом Шахтера – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но Металлист – одна из мечтаний,
– ответил Судаков.
В Англии ему будет сложно
Что касается других команд, то Георгий ответил неоднозначно. Футболисту нужно найти свой чемпионат и команду, которая будет исповедовать тот же футбол, в который играет сам Судаков.
"Если я пойду в состав середняка Англии, где силовой футбол, то мне будет очень тяжело. Думаю, что мне нужна команда, которая больше владеет мячом, а также показывает позиционный и комбинаций футбол", – добавил игрок Шахтера.
Футбольная карьера Судакова
- С 2018-го года Судаков начал свой подъем по структуре Шахтера. В январе 2021-го впервые был вызван в главную команду "горняков".
- В сезоне-2021/2022 полузащитник отыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал один ассист.
- Именно во времена выступлений в Шахтере Георгий получил вызов в сборную Украины, был включен в заявку на Евро-2020.