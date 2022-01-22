Судаков: Хотів би пограти у Металісті
Гра у Шахтарі дала дорогу Георгію Судакову у збірну України. Однак атакувальний півзахисник відчуває себе вихованцем Металіста.
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Коли-небудь футболіст хотів би знову одягнути футболку харківського клубу. Йому сподобалась атмосфера, яку сформували у Харкові. Тоді його головною мрією стала гра за основу на ОСК "Металіст".
Звичайно, я хотів би пограти у Металісті, але поки я є футболістом Шахтаря – це топ-клуб. Не жалію, що я тут, але Металіст – одна із мрій,
– відповів Судаков.
В Англії йому буде складно
Щодо інших команд, то Георгій відповів неоднозначно. Футболісту потрібно знайти свій чемпіонат та команду, яка буде сповідувати той же футбол, у який грає сам Судаков.
"Якщо я піду у склад середняка Англії, де силовий футбол, то мені буде дуже тяжко. Думаю, що мені потрібна команда, яка більше володіє м'ячем, а також показує позиційний та комбінацій футбол", – додав гравець Шахтаря.
Футбольна кар'єра Судакова
- Із 2018-го року Судаков почав свій підйом по структурі Шахтаря. У січні 2021-го вперше був викликаний у головну команду "гірників".
- У сезоні-2021/2022 півзахисник відіграв 14 матчів, у яких забив 4 голи та зробив один асист.
- Саме за часів виступів у Шахтарі Георгій отримав виклик у збірну України, був включений у заявку на Євро-2020.