Судаков: Хотів би пограти у Металісті

Гра у Шахтарі дала дорогу Георгію Судакову у збірну України. Однак атакувальний півзахисник відчуває себе вихованцем Металіста.

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Коли-небудь футболіст хотів би знову одягнути футболку харківського клубу. Йому сподобалась атмосфера, яку сформували у Харкові. Тоді його головною мрією стала гра за основу на ОСК "Металіст".

Звичайно, я хотів би пограти у Металісті, але поки я є футболістом Шахтаря – це топ-клуб. Не жалію, що я тут, але Металіст – одна із мрій,

– відповів Судаков.

Важливо! Контракт Судакова з Шахтарем закінчується 30 червня 2025-го року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 1,.5 мільйонів євро.

В Англії йому буде складно

Щодо інших команд, то Георгій відповів неоднозначно. Футболісту потрібно знайти свій чемпіонат та команду, яка буде сповідувати той же футбол, у який грає сам Судаков.

"Якщо я піду у склад середняка Англії, де силовий футбол, то мені буде дуже тяжко. Думаю, що мені потрібна команда, яка більше володіє м'ячем, а також показує позиційний та комбінацій футбол", – додав гравець Шахтаря.

Футбольна кар'єра Судакова